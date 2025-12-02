Росреестр Татарстана: доля ипотеки в долевом строительстве снизилась, несмотря на октябрьский всплеск

В этом месяце было зарегистрировано в 2,2 раза больше ДДУ по сравнению с октябрем предыдущего года

Фото: Динар Фатыхов

За десять месяцев 2025 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало 16,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). При этом более половины этих сделок — 9,3 тыс. — были заключены с привлечением кредитных средств, рассказали в пресс-службе.

Как отмечают в ведомстве, за аналогичный период 2024 года эти показатели составляли 16,9 тыс. ДДУ, из которых 11 тыс. были оформлены с помощью кредитов. Таким образом, наблюдается заметное снижение доли сделок на первичном рынке недвижимости, осуществляемых с использованием кредитов: этот показатель сократился с 65% в прошлом году до 55% в текущем.

Несмотря на общее снижение доли ипотечных сделок, Росреестр Татарстана зафиксировал существенный рост активности на рынке долевого строительства в октябре 2025 года. В этом месяце было зарегистрировано в 2,2 раза больше ДДУ по сравнению с октябрем предыдущего года.

— Согласно нашим данным, полученным по итогам десяти месяцев, более половины объектов в новостройках приобретались в текущем году с привлечением кредитных средств. При этом наибольшее количество договоров участия в долевом строительстве было зарегистрировано именно в октябре — 2 316. Из них 1 274 были оформлены с привлечением кредитов, что также составляет 55% от общего количества, — прокомментировала ситуацию замруководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.

Рената Валеева