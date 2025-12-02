Производители готовой еды просят Госдуму не приравнивать их к кулинарии

Ранее там предложили ввести запрет на приготовление готовой еды непосредственно в торговых объектах

Фото: Луиза Игнатьева

Ассоциация производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) обратилась к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением усовершенствовать законопроект партии «Справедливая Россия». Документ предполагает запрет на приготовление готовой еды непосредственно в торговых объектах и приравнивание ее к кулинарии, что, по мнению АППГЕ, может создать серьезные проблемы с обязательной маркировкой. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на официальное письмо ассоциации.

Президент АППГЕ Сергей Беляков поясняет, что приравнивание готовой еды к кулинарной продукции приведет к введению единых регуляторных требований как для товаров фабрик-кухонь, так и для блюд, приготовленных в заведениях общественного питания. Однако готовая еда, в отличие от кулинарии, требует специфических условий хранения и транспортировки, а также строгого соблюдения температурного режима для сохранения качества и безопасности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Позиция ассоциации заключается в том, что действующий проект закона от партии «Справедливая Россия» может значительно осложнить реализацию правительственной инициативы по введению обязательной маркировки готовой еды. Это связано с тем, что документ не предусматривает наличия промышленной потребительской упаковки, которая необходима для нанесения маркировки и обеспечения эффективной прослеживаемости всей цепочки движения продукции.

Напомним, законопроект предлагает запретить приготовление и фасовку кулинарной продукции прямо в торговых залах магазинов — то есть на местах, где нет специализированных производственных помещений, соответствующих санитарным и ветеринарным нормам. К такой продукции относятся:

салаты и закуски,

горячие блюда (например, плов, рагу, котлеты),

выпечка (булочки, пирожки, пицца),

десерты (пирожные, торты),

блюда из полуфабрикатов, приготовленные «на глазах у покупателя».

Рената Валеева