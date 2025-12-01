Новости общества

10:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп подтвердил разговор с Мадуро: лидер Венесуэлы готов уйти, но не сразу

09:41, 01.12.2025

Некоторые американские чиновники посчитали такое решение потенциально приемлемым

Трамп подтвердил разговор с Мадуро: лидер Венесуэлы готов уйти, но не сразу
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт телефонного разговора со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту Air Force One, следует из записи, опубликованной в YouTube-канале Белого дома.

— Я бы не сказал, что все прошло хорошо или плохо. Телефонный разговор, — заявил Трамп, отвечая на вопросы представителей СМИ.

При этом, по данным телеканала CNN, в ходе неофициальных переговоров Мадуро выразил готовность покинуть свой пост, но не ранее чем через полтора года.

— Мадуро дал понять о своей готовности в конечном счете уйти со своего поста, однако не раньше, чем через по меньшей мере 18 месяцев, — говорится в сообщении CNN со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. Телеканал отмечает, что, хотя некоторые американские чиновники посчитали такое решение потенциально приемлемым, в Белом доме заключили, что поддержат лишь тот план, который предусматривает немедленную отставку президента Венесуэлы.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Телефонный разговор между лидерами, о котором ранее со ссылкой на источники сообщила The New York Times, состоялся до вступления в силу решения Госдепартамента США о признании «иностранной террористической организацией» Cartel de los Soles («Картель солнц»), который Вашингтон связывает с Мадуро.

На следующий день после разговора, 29 ноября, Трамп объявил зону над Венесуэлой и близ нее закрытой для полетов. Это обращение, адресованное «авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми», МИД Венесуэлы расценил как угрозу силой и нарушение устава ООН.

«Картель солнц» — это неофициальное название, которое на протяжении многих лет используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов. Сотрудничество правительства Венесуэлы с Управлением по борьбе с наркотиками США было прекращено в 2005 году при экс-президенте Уго Чавесе. С тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против венесуэльских военных и гражданских чиновников по обвинению в причастности к наркоторговле.

Весной 2020 года Минюст США признал Мадуро и ряд высших должностных лиц республики причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и объявил награду за информацию, способствующую аресту венесуэльского лидера, в размере $15 млн. В июле 2025 года размер награды был увеличен до $50 млн.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также