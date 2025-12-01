Трамп подтвердил разговор с Мадуро: лидер Венесуэлы готов уйти, но не сразу

Некоторые американские чиновники посчитали такое решение потенциально приемлемым

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт телефонного разговора со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту Air Force One, следует из записи, опубликованной в YouTube-канале Белого дома.

— Я бы не сказал, что все прошло хорошо или плохо. Телефонный разговор, — заявил Трамп, отвечая на вопросы представителей СМИ.

При этом, по данным телеканала CNN, в ходе неофициальных переговоров Мадуро выразил готовность покинуть свой пост, но не ранее чем через полтора года.

— Мадуро дал понять о своей готовности в конечном счете уйти со своего поста, однако не раньше, чем через по меньшей мере 18 месяцев, — говорится в сообщении CNN со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. Телеканал отмечает, что, хотя некоторые американские чиновники посчитали такое решение потенциально приемлемым, в Белом доме заключили, что поддержат лишь тот план, который предусматривает немедленную отставку президента Венесуэлы.

Телефонный разговор между лидерами, о котором ранее со ссылкой на источники сообщила The New York Times, состоялся до вступления в силу решения Госдепартамента США о признании «иностранной террористической организацией» Cartel de los Soles («Картель солнц»), который Вашингтон связывает с Мадуро.

На следующий день после разговора, 29 ноября, Трамп объявил зону над Венесуэлой и близ нее закрытой для полетов. Это обращение, адресованное «авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми», МИД Венесуэлы расценил как угрозу силой и нарушение устава ООН.

«Картель солнц» — это неофициальное название, которое на протяжении многих лет используют правоохранительные органы США, журналисты и исследовательские центры для обозначения предполагаемой сети высокопоставленных чиновников и военных Венесуэлы, вовлеченных в наркотрафик. Название происходит от звезд в форме солнца на погонах генералов. Сотрудничество правительства Венесуэлы с Управлением по борьбе с наркотиками США было прекращено в 2005 году при экс-президенте Уго Чавесе. С тех пор Вашингтон регулярно вводит санкции против венесуэльских военных и гражданских чиновников по обвинению в причастности к наркоторговле.

Весной 2020 года Минюст США признал Мадуро и ряд высших должностных лиц республики причастными к «наркотерроризму» в связи с сотрудничеством с «Картелем солнц» и объявил награду за информацию, способствующую аресту венесуэльского лидера, в размере $15 млн. В июле 2025 года размер награды был увеличен до $50 млн.

Рената Валеева