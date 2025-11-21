Новости общества

В Казани готовят проект обновления улицы Профсоюзной

15:19, 21.11.2025

Альберт Салихов заявил, что проект направлен на создание более комфортной среды для пешеходов

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Власти анонсировали планы по реорганизации движения на Профсоюзной улице. Проект направлен на создание более комфортной среды для пешеходов, передает глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Известно, что в настоящее время специалисты прорабатывают различные варианты реализации задуманных изменений. Окончательное решение по методам реорганизации движения пока не принято. Салихов отметил готовность к диалогу с экспертами в области городского планирования и местными жителями.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Пока подробностей не будет, но я уверен, что в будущем эта улица станет комфортнее для пешеходов. Каким именно путем мы к этому придем — сейчас как раз решаем, — написал в своем телеграм-канале Альберт Салихов.

Ранее, 18 ноября, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани пресек нелегальную продажу гипсовых фигур на улице Петербургской.

Наталья Жирнова

