В Казани готовят проект обновления улицы Профсоюзной

Альберт Салихов заявил, что проект направлен на создание более комфортной среды для пешеходов

Власти анонсировали планы по реорганизации движения на Профсоюзной улице. Проект направлен на создание более комфортной среды для пешеходов, передает глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

Известно, что в настоящее время специалисты прорабатывают различные варианты реализации задуманных изменений. Окончательное решение по методам реорганизации движения пока не принято. Салихов отметил готовность к диалогу с экспертами в области городского планирования и местными жителями.

— Пока подробностей не будет, но я уверен, что в будущем эта улица станет комфортнее для пешеходов. Каким именно путем мы к этому придем — сейчас как раз решаем, — написал в своем телеграм-канале Альберт Салихов.

Ранее, 18 ноября, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани пресек нелегальную продажу гипсовых фигур на улице Петербургской.



Наталья Жирнова