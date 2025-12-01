В Татарстане за неделю ликвидировали 39 пожаров

За период с 24 по 30 ноября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на 39 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в MAX.

В результате произошедших пожаров погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. При этом пожарные продемонстрировали высокую эффективность в спасательных работах — им удалось эвакуировать и спасти 19 человек.

Напомним, что ранее в ОЭЗ «Алабуга» произошло возгорание на складе аккумуляторов. Он возник на территории 5 тысяч квадратных метров.

Наталья Жирнова