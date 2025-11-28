Камила Валиева приступила к подготовке к возвращению на лед после дисквалификации

Она сможет вновь выступать на соревнованиях после 25 декабря

Фото: Руслан Ишмухаметов

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева начала подготовку новых программ, с которыми планирует вернуться к соревнованиям. Об этом РИА «Новости» сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что 19-летняя фигуристка будет тренироваться в школе олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки под руководством опытного тренера Светланы Соколовской.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в январе 2024 года дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение CAS касалось событий, произошедших во время зимних Олимпийских игр в Пекине, где спортсменка завоевала золото в командных соревнованиях в составе сборной России.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Согласно решению суда, Валиева сможет вновь выступать на соревнованиях после 25 декабря текущего года, когда истечет срок ее дисквалификации.

Рената Валеева