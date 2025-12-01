В возрасте 114 лет умерла одна из старейших жительниц планеты Клавдия Гадючкина
Она не дожила до своего 115‑летнего юбилея несколько дней
Скончалась Клавдия Гадючкина — женщина из Ярославской области, официально входившая в пятерку старейших людей планеты и являвшаяся рекордсменкой по продолжительности жизни в России. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев в своем телеграм‑канале.
Согласно данным метрических книг, Клавдия Гадючкина родилась 5 декабря 1910 года по новому стилю. Она не дожила до своего 115‑летнего юбилея несколько дней. Ранее сама Клавдия Михайловна указывала дату рождения 24 ноября 1909 года и отмечала 116‑летие.
— Для нас она была не просто рекордсменом — она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Клавдии Михайловны. Вечная память, — написал в своем канале Евраев.
