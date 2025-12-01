Почти 19 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты за девять месяцев

1,4 млн человек уже успели его снять

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Свыше 16 млн граждан России воспользовались новой услугой по установке самозапрета на оформление кредитов и займов за девять месяцев ее работы. По данным ТАСС со ссылкой на ОКБ, по состоянию на 1 декабря, 16,2 млн россиян установили такую блокировку, призванную защитить от мошеннических действий и помочь в управлении личными финансами.

За указанный период россияне направили 18,6 млн заявлений на постановку самозапрета и 1,4 млн — на его снятие. Динамика интереса к сервису продолжает расти: только за ноябрь к самозапрету присоединились 1,36 млн граждан, что превышает показатели октября (1,18 млн человек) и сентября (882 тыс.). Общее число поданных заявлений на установку самозапрета в ноябре составило 1,54 млн.

Анализ данных ОКБ показывает, что большинство россиян предпочитают полный самозапрет на кредиты. 16,97 млн заявок, или 91,2% от общего количества, были поданы на установку именно этого типа запрета. Запрет на онлайн-выдачи в банках и МФО выбрали 787,24 тыс. заявителей (4,2%), полный запрет выдач в МФО — 276,14 тыс. (1,5%), а полный запрет в МФО в сочетании с онлайн-выдачами в банках — 251,61 тыс. (1,4%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сервис пользуется наибольшей популярностью у граждан в возрасте 35—45 лет, на которых приходится 21,5% от общего числа оформленных самозапретов. Далее следуют группы 45—55 лет (19,8%) и 55—65 лет (18,9%). Значительная доля (17,8%) приходится на россиян старше 65 лет, в то время как молодые люди до 25 лет составляют 9,2% пользователей.

В региональном разрезе лидером по количеству обращений к сервису с момента его запуска стала Москва, где было подано 1,7 млн заявлений на установку самозапрета и 89,35 тыс. на его снятие. В пятерку наиболее активных регионов также вошли Московская область (1,2 млн заявлений на постановку, 71,1 тыс. — на снятие), Санкт-Петербург (836,1 тыс. и 45,8 тыс. соответственно), Башкортостан (643,5 тыс. и 63,8 тыс.) и Свердловская область (572,1 тыс. и 48,6 тыс.).

При этом по доле граждан с самозапретом в ноябре лидировала Мурманская область: здесь на каждые 100 жителей региона приходится 21 человек с действующим самозапретом на кредиты. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Магаданская область (19 жителей из 100) и Ямало-Ненецкий автономный округ (18 жителей из 100).

Рената Валеева