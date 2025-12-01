Почти 19 миллионов россиян оформили самозапрет на кредиты за девять месяцев
1,4 млн человек уже успели его снять
Свыше 16 млн граждан России воспользовались новой услугой по установке самозапрета на оформление кредитов и займов за девять месяцев ее работы. По данным ТАСС со ссылкой на ОКБ, по состоянию на 1 декабря, 16,2 млн россиян установили такую блокировку, призванную защитить от мошеннических действий и помочь в управлении личными финансами.
За указанный период россияне направили 18,6 млн заявлений на постановку самозапрета и 1,4 млн — на его снятие. Динамика интереса к сервису продолжает расти: только за ноябрь к самозапрету присоединились 1,36 млн граждан, что превышает показатели октября (1,18 млн человек) и сентября (882 тыс.). Общее число поданных заявлений на установку самозапрета в ноябре составило 1,54 млн.
Анализ данных ОКБ показывает, что большинство россиян предпочитают полный самозапрет на кредиты. 16,97 млн заявок, или 91,2% от общего количества, были поданы на установку именно этого типа запрета. Запрет на онлайн-выдачи в банках и МФО выбрали 787,24 тыс. заявителей (4,2%), полный запрет выдач в МФО — 276,14 тыс. (1,5%), а полный запрет в МФО в сочетании с онлайн-выдачами в банках — 251,61 тыс. (1,4%).
Сервис пользуется наибольшей популярностью у граждан в возрасте 35—45 лет, на которых приходится 21,5% от общего числа оформленных самозапретов. Далее следуют группы 45—55 лет (19,8%) и 55—65 лет (18,9%). Значительная доля (17,8%) приходится на россиян старше 65 лет, в то время как молодые люди до 25 лет составляют 9,2% пользователей.
В региональном разрезе лидером по количеству обращений к сервису с момента его запуска стала Москва, где было подано 1,7 млн заявлений на установку самозапрета и 89,35 тыс. на его снятие. В пятерку наиболее активных регионов также вошли Московская область (1,2 млн заявлений на постановку, 71,1 тыс. — на снятие), Санкт-Петербург (836,1 тыс. и 45,8 тыс. соответственно), Башкортостан (643,5 тыс. и 63,8 тыс.) и Свердловская область (572,1 тыс. и 48,6 тыс.).
При этом по доле граждан с самозапретом в ноябре лидировала Мурманская область: здесь на каждые 100 жителей региона приходится 21 человек с действующим самозапретом на кредиты. В тройку лидеров по этому показателю также вошли Магаданская область (19 жителей из 100) и Ямало-Ненецкий автономный округ (18 жителей из 100).
