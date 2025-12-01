Казань развивается за счет стройки и промпроизводства, но остается проблема с детсадами

По итогам первого полугодия 2025 года инвестиции в основной капитал в Казани составили 179,6 млрд. Но решать проблему с детсадами будут за счет нацпроекта

Фото: Артем Дергунов

Казань продолжает расти по всем показателям

В Казани за девять месяцев текущего года объемы промышленного производства увеличились на 10,3%. Драйвером роста остаются обрабатывающие производства, на долю которых приходится 80% в общем объеме отгрузки. Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства составил 639,1 млрд рублей, что на 10% выше уровня прошлого года. Производство обрабатывающих отраслей выросло на 18%. Об этом на традиционном совещании в мэрии заявил заместитель руководителя, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли Ильдар Шакиров.

По его словам, положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года демонстрирует малый бизнес Казани: по итогам первого полугодия на 2,6%, до 84 166, увеличилось количество хозяйствующих субъектов МСП, на 2% — численность занятых в сфере МСП, на 22,8% — количество самозанятых.

По итогам первого полугодия 2025 года инвестиции в основной капитал в Казани составили 179,6 млрд рублей. Основная доля инвестиций приходится на крупные и средние предприятия, которые привлекли 145 млрд рублей. Среди городов-миллионников Казань является лидером по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям.

Вместе с тем, на 1 октября 2025 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в центрах занятости Казани составила 1 224 человека, что на 26% ниже аналогичного периода прошлого года. Уровень безработицы — 0,19%, что заметно ниже общероссийского уровня, составляющего 2,2%. В центрах занятости сформирован пакет вакансий от 1 336 крупных, средних и малых организаций города, предлагающих 12 615 тысяч рабочих мест.

— Позиции Казани остаются устойчивыми. Нашими драйверами являются промышленность и строительство, объемы производства увеличились на 10%, а стройка — на 20%. Важную роль играет малый и средний бизнес, — резюмировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Вместе с экономическим ростом улучшается ситуация и в социальной сфере

В тоже время, по словам директора департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города Казани Ильи Коротихина, в 2025 году в Казани построено шесть социальных объектов. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» возвели новый физико-математический лицей №123 на 1224 места в ЖК «Лето» и детский сад на 220 мест в ЖК «33-й военный городок». В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» построен Центр врача общей практики и педиатра в жилом массиве Вишневка и две поликлиники, которые планируется сдать до конца этого года. Поликлиника в ЖК «Весна» рассчитана на прием взрослого населения, а в ЖК «Волжские просторы» для детей. Их мощность составляет 400 и 200 пациентов в смену соответственно.

В Казани отремонтированы и модернизированы 44 социальных учреждения. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено 4,5 млрд рублей. В рамках нового нацпроекта «Семья» завершаются ремонтные работы в детском саду №415 в Советском районе и детском саду №302 в Ново-Савиновском районе.

— Это серьезный и ощутимый результат. Важно, что растет качество. К сожалению большой болью остаются детские сады, они ждут ремонта. Надеемся, что с реализацией нового нацпроекта «Семья» этот вопрос найдет свое решение, — заверил Метшин.



Дмитрий Зайцев