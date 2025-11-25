Новости общества

13:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российская армия освободила населенный пункт Иванополье в ДНР

12:34, 25.11.2025

Это удалось подразделениям «Южной» группировки войск

Российская армия освободила населенный пункт Иванополье в ДНР
Фото: Артем Дергунов

Российская армия освободила населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики, — говорится в публикации.

Напомним, вчера российские войска в ходе наступательных действий установили контроль над селом Затишье в Запорожской области.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Шиллером, Председателем регионального отделения Русского географического Общества в РТ