Российская армия освободила населенный пункт Иванополье в ДНР
Это удалось подразделениям «Южной» группировки войск
Российская армия освободила населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
— Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Иванополье Донецкой Народной Республики, — говорится в публикации.
Напомним, вчера российские войска в ходе наступательных действий установили контроль над селом Затишье в Запорожской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».