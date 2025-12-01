CNN: США обсуждают сценарий без вступления Украины в НАТО

Однако американские чиновники осознают юридическую невозможность этого

Переговорщики из США обсуждают сценарий, при котором Украина не сможет присоединиться к НАТО, что может указывать на готовность Вашингтона к двусторонним решениям с Москвой, способным обойти «красные линии» Киева. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Хотя американские чиновники осознают юридическую невозможность заставить Украину официально отказаться от стремления вступить в альянс, тем не менее, в случае достижения двусторонних договоренностей между США и Россией, или многосторонних гарантий от НАТО, Киев может быть исключен из этого процесса. Окончательное решение, которое, вероятно, будет непопулярным среди стран-членов НАТО, в конечном итоге будет принято президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин 27 ноября сообщил, что российскую делегацию возглавят помощник президента РФ Владимир Мединский и представители Министерства иностранных дел. Ранее, 26 ноября, Дональд Трамп заявлял, что его спецпосланник Стив Уиткофф, возможно, в сопровождении зятя президента США Джареда Кушнера, также планирует встретиться с Путиным в Москве.

Между тем, Киев ранее четко обозначил свои «красные линии» для любых мирных переговоров. 24 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что они включают отсутствие официального признания новых территорий России, отсутствие ограничений для сил обороны Украины и запрета на заключение каких-либо союзов, что подразумевает сохранение стремления к членству в НАТО.

Рената Валеева