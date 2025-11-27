Путин анонсировал визит американской делегации в Москву, назвав условия для будущего соглашения

Он обозначил, что никаких готовых проектов мирного договора по Украине не было, речь идет лишь о «наборе вопросов для обсуждения»

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин сообщил о предстоящем визите американской делегации в Москву на следующей неделе для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. По словам российского лидера, делегацию с российской стороны по-прежнему возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Заявления были сделаны главой государства на пресс-конференции в Бишкеке, где он отметил, что план США по Украине был передан России и с ним ознакомились. Путин подчеркнул, что РФ согласна с тем, что «изначальные моменты плана США по Украине могут лечь в основу будущих мирных договоренностей». При этом он уточнил, что представленный проект необходимо «положить на дипломатический язык», так как сейчас «некоторые пункты звучат смешно».

Президент России также особо отметил, что никаких готовых проектов мирного договора по Украине не было, речь идет лишь о «наборе вопросов для обсуждения».

Напомним, что ранее Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Результатами этих встреч стали, в частности, обмен пленными и передача российской стороной тел погибших украинских военнослужащих. Тогда же стороны обменивались проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта.

По словам Путина, после переговоров в Женеве было принято решение разделить 28 пунктов мирного плана на четыре части. Российская сторона в целом согласна, что эти пункты могут послужить основой для будущих договоренностей.

Рената Валеева