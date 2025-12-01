Соцфонд Татарстана выплатил более 18 млн рублей по 10-тысячным пособиям в 2025 году

Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал «Госуслуги»

Фото: Артем Дергунов

Отделение Социального фонда России (СФР) по Татарстану продолжает осуществление выплаты в размере 10 тысяч рублей, которая в 2025 году составила уже более 18 млн рублей. Данная мера поддержки позволяет владельцам соответствующих сертификатов получить средства в упрощенном порядке.

Для получения выплаты достаточно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в региональную клиентскую службу СФР. Процесс рассмотрения заявления занимает 12 рабочих дней, после чего деньги перечисляются на указанный счет в течение следующих 5 дней.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В СФР по республике напоминают о важности корректного заполнения реквизитов счета. Счет должен принадлежать непосредственно владельцу сертификата, а не супругу или другим родственникам. Кроме того, необходимо указывать расчетный счет.

Управляющий Отделением СФР по Татарстану Эдуард Вафин также прокомментировал текущие размеры и возможности использования маткапитала.

— В 2025 году размер маткапитала составляет 690 266 рублей на первого ребенка. Если в семье появился второй ребенок (или следующий, если право на маткапитал не возникало ранее), сумма увеличивается до 912 162 рублей, — заявил Вафин.

С 1 декабря жители Татарстана могут подать заявление на перерасчет размера страховых пенсий, что связано с изменениями в пенсионном законодательстве. Они касаются учета периодов ухода за пятью и более детьми в страховом стаже.



Рената Валеева