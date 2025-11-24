Татарстанские многодетные матери смогут пересчитать пенсию с декабря

Согласно нововведениям, уход за пятью и более детьми теперь будет учитываться в страховом стаже в размере 8,1 балла за каждого ребенка

Фото: Динар Фатыхов

С 1 декабря жители Татарстана могут подать заявление на перерасчет размера страховых пенсий, что связано с изменениями в пенсионном законодательстве. Они касаются учета периодов ухода за пятью и более детьми в страховом стаже.

Согласно нововведениям, уход одного из родителей за пятью и более детьми до достижения ими полутора лет теперь будет учитываться в страховом стаже в размере 8,1 балла за каждого ребенка.

В связи с этим с 1 декабря 2025 года клиентские службы Социального фонда по Татарстану начинают прием заявлений от двух категорий женщин:

тех, кто уже является получателем страховой пенсии и имеет право на перерасчет;

тех, кому при первичном назначении страховой пенсии не был учтен уход за пятью и более детьми, и теперь они могут претендовать на назначение пенсии.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Для многих матерей периоды ухода за детьми раньше учитывались не в полном объеме, что влияло на размер пенсии, — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. — В республике предварительно определено более 14 тысяч женщин, имеющих право на перерасчет или новое назначение пенсии. Сейчас мы приглашаем многодетных матерей обратиться в клиентские службы фонда и подать соответствующее заявление.

Подать заявление можно несколькими способами: через личный кабинет на портале «Госуслуги», обратившись в МФЦ или непосредственно в клиентские службы Социального фонда по месту жительства. При обращении необходимо иметь при себе паспорт, а также, при наличии, документы, подтверждающие рождение и возраст детей, — свидетельства о рождении или паспорта.

Важно отметить, что перерасчет размера пенсии будет произведен с 1 января 2026 года, при условии подачи заявления в течение декабря 2025 года.

Рената Валеева