Дональд Трамп заявил об отсутствии дедлайнов для России по Украине

«Мой дедлайн — это тогда, когда эта война закончится», — добавил он

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что не считает нужным устанавливать для России конкретные временные рамки для завершения конфликта на Украине. Его слова прозвучали на борту самолета, возвращавшегося в Вашингтон.

— Дедлайна у меня нет, — заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о необходимости установить для Москвы сроки украинского урегулирования.

Американский политик уточнил свое видение временных рамок. «Мой дедлайн — это тогда, когда эта война закончится», — добавил он.

Ранее Трамп принял решение не передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Это произошло после его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным в середине октября.

Ранее стало известно, что Вашингтон представил 28-пунктный план по украинскому урегулированию. Позже число пунктов сокращено с 28 до 22.



Рената Валеева