В Татарстане 1 декабря ухудшится погода

В этот день на всей территории региона, включая Казань, ожидается туман — как в ночное, так и в дневное время

Фото: Инна Серова

МЧС предупреждает, что в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий 1 декабря.

В этот день на всей территории региона, включая Казань, ожидается туман — как в ночное, так и в дневное время. Кроме того, в ночные и утренние часы на дорогах республики прогнозируется образование гололедицы.

Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в Поволжье ожидаются высокие температуры. Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря.

Наталья Жирнова