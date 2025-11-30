В Татарстане 1 декабря ухудшится погода
В этот день на всей территории региона, включая Казань, ожидается туман — как в ночное, так и в дневное время
МЧС предупреждает, что в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий 1 декабря.
В этот день на всей территории региона, включая Казань, ожидается туман — как в ночное, так и в дневное время. Кроме того, в ночные и утренние часы на дорогах республики прогнозируется образование гололедицы.
Ранее Гидрометцентр России сообщал, что в Поволжье ожидаются высокие температуры. Теплая погода на европейской части России обусловлена переносом воздушных масс из Атлантики и из Средиземного моря.
