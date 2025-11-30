В сгоревших домах в Гонконге обнаружили еще 18 тел погибших

Возгорание произошло в среду в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на новых территориях Гонконга и унесло 146 жизней

В Гонконге число жертв крупного пожара достигло 146 человек. В воскресенье поисково‑спасательные группы обнаружили на месте происшествия еще 18 тел погибших, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на представителя полиции.

Этот пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. Возгорание произошло в среду в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на новых территориях Гонконга. Комплекс состоит из восьми высотных домов; семь из них оказались охвачены огнем, лишь одно здание практически не пострадало. Причиной стремительного распространения пламени стали бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе насчитывалось около двух тысяч квартир, где проживало примерно четыре тысячи человек.



Наталья Жирнова