Казань, Петербург и Москва стали лидерами в шопинг-туризме

Продажи в столице Татарстана выросли за период с 26 октября по 16 ноября на 27%

Фото: Инна Серова

Исследование сервисов «Работа.ру» и ЮMoney показало предпочтения россиян в сфере покупок и их отношение к шопингу. Выяснилось, что большинство жителей страны относятся к процессу покупок нейтрально: лишь 9% получают удовольствие от шопинга, а 31% его не любят. При этом 15% потребителей полностью перешли на онлайн-покупки.

По мнению россиян, лидирующие позиции в рейтинге лучших городов для шопинга занимает Москва (63% голосов), за ней следует Санкт-Петербург (42%). Третью строчку заняла Казань с результатом 19%, далее идут Екатеринбург (15%) и города с одинаковым результатом в 12% — Краснодар, Нижний Новгород и Сочи.

предоставлено UD Group

Анализ реальных покупок за период с 26 октября по 16 ноября показал значительный рост продаж в ряде городов. Лидером стал Нижний Новгород с ростом в 100%, за ним следует Владивосток (+49%), Москва (+28%) и Казань (+27%).

Интересны различия в покупательских предпочтениях: в Нижнем Новгороде активно приобретают автозапчасти и косметику, во Владивостоке вырос спрос на БАДы и образовательные услуги, а москвичи чаще пользуются услугами химчисток.

Тем не менее шопоголики из Татарстана тратят меньше, чем в других регионах.

Наталья Жирнова