«Не мог представить, что столкнусь с таким беспределом»: Энгель Фаттахов написал письмо Минтимеру Шаймиеву

Документы, на основании которых задержали экс-министра образования, оказались поддельными, а свидетелей запугивали, говорится в нем

Бывший министр образования и экс-глава Актанышского района Энгель Фаттахов, обвиняемый в коррупции, написал открытое письмо первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву.

— Вы поверили в меня и в 36 лет поручили мне возглавить район. Огромное Вам спасибо! За долгие годы работы под Вашим руководством Вы научили меня работе, воспитали меня и по-настоящему стали для меня вторым отцом, — говорится в нем.



Как пишет Энгель Фаттахов, его главной целью сделать родной район передовым по всем направлениям. Он перечислил основные достижения, которые были достигнуты за время его руководства, в том числе высокие показатели по животноводству и урожайности, открытие Гуманитарной гимназии для одаренных детей. Фаттахов выразил благодарность и раису Татарстана Рустаму Минниханову.

— Но, уважаемый Минтимер Шарипович, с 2015–2017 годов моей судьбой начали управлять какие-то силы. Кто они и зачем это делают — я не понимаю, как бы ни пытался размышлять. Эти силы очень хотели освободить меня от должности министра. Они этого и не скрывали, хотя так и не смогли внятно объяснить настоящую причину. Конечно, споры вокруг татарского языка стали для этого очень удобным поводом! — сказано в письме.



Фаттахов напомнил, что после ухода с должности вернулся к работе в родном районе, но его «за год до пенсионного возраста заставили уйти, вынудили написать заявление». Как пишет Фаттахов, ему не дали возможности и продолжить работу в гуманитарной гимназии для одаренных детей.

— Помните, я консультировался с Вами, и Вы сказали: «Энгель, не придется ли и оттуда тебя убирать?» После этих слов мне все стало понятно... и я промолчал, — обратился экс-чиновник к Минтимеру Шаймиеву. — Затем благодаря Рустаму Нургалиевичу я перешел на должность руководителя хозяйства в родной деревне. Мы с односельчанами с удовольствием начали работать: за три года «Агрофирма «Чишмә» вышла на первое место среди хозяйств района по экономическим показателям, средняя зарплата предприятия поднялась до 70 тысяч рублей.

Как утверждает Фаттахов, «действия по выдавливанию из Актаныша начались еще в 2022 году».

— 21 мая 2024 года меня арестовали, заполнив фальшивые бумаги. На сегодняшний день в деле суда нет ни одного документа, на основании которого меня задержали, потому что все они оказались поддельными. Следствие велось очень грязно, многих свидетелей запугивали и заставляли давать против меня показания. Даже Марат Готович Ахметов, которого я когда-то уважал, отрекся от своей подписи и дал ложные показания против меня. Про остальных я вообще не говорю — их всех просто заставили! В какие времена мы живем? Не укладывается в голове, не могу найти ответ! Сегодня, собрав эти ложные материалы, дело передали в суд. Прокурор республики не посчитал нужным проверить достоверность этих фактов. Раньше подобные несправедливости я видел только по телевизору в кино. Не мог представить, что в пожилом возрасте сам столкнусь с таким беспределом. В ходе следствия выяснилось, что это дело заказное, и сами следователи мне это прямо сообщили, — говорит он.

Как пишет Фаттахов, он не хотел пускать в район инвесторов ради сохранения деревень и животноводства, а «не из желания что-то лишнее себе прихватить».

Письмо заканчивается еще одним обращением к первому президенту республики:

— Уважаемый Минтимер Шарипович! Пока я нахожусь в Чистопольской и Мензелинской тюрьмах, люди, сидящие со мной в одной камере, часто задают мне вопрос: «Ты родился в одном районе с Минтимером Шариповичем, долго и очень хорошо работал под его началом, был удостоен высоких государственных наград, направил все свои силы и старания на улучшение уровня жизни населения района, ничего себе не присвоил, не воровал. Почему же так несправедливо обходятся с твоей судьбой?» — говорят они. На этот вопрос я так и не смог дать ответ! Где же я ошибся? С глубоким уважением к Вам, Энгель Фаттахов. Ноябрь. Мензелинская тюрьма.

Галия Гарифуллина