Танкер Virat в Черном море попал под повторную атаку

Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо

Танкер Virat в Черном море был вновь атакован утром 29 ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети Х.

— Сегодня утром судно Virat снова подверглось нападению, получив незначительные повреждения правого борта. Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо. Спасатели находятся на безопасном расстоянии от судна. Судно остается стабильным, — говорится в публикации.

О сильном задымлении танкер заявил вечером 28 ноября. В пятницу у берегов Турции загорелся и другой танкер — Kairos. По данным Турецкого управления по морским делам, пожар возник «в результате внешнего воздействия». Как передает Bloomberg, судно направлялось в Новороссийск, а возгорание произошло после подрыва на мине и взрыва.



Галия Гарифуллина