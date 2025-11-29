Танкер Virat в Черном море попал под повторную атаку
Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо
Танкер Virat в Черном море был вновь атакован утром 29 ноября. Об этом сообщает Министерство транспорта и инфраструктуры Турции в соцсети Х.
— Сегодня утром судно Virat снова подверглось нападению, получив незначительные повреждения правого борта. Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо. Спасатели находятся на безопасном расстоянии от судна. Судно остается стабильным, — говорится в публикации.
О сильном задымлении танкер заявил вечером 28 ноября. В пятницу у берегов Турции загорелся и другой танкер — Kairos. По данным Турецкого управления по морским делам, пожар возник «в результате внешнего воздействия». Как передает Bloomberg, судно направлялось в Новороссийск, а возгорание произошло после подрыва на мине и взрыва.
