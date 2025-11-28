Верховный суд Германии арестовал украинца по делу о подрыве «Северных потоков»

Вчера Италия экстрадировала 49-летнего мужчину в ФРГ

Фото: Динар Фатыхов

Следственный судья Верховного суда Германии выполнил ордер на арест гражданина Украины Сергея Кузнецова по подозрению в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщила Генпрокуратура страны.



Арест в Германии стал результатом процесса экстрадиции из Италии. Ранее, в августе текущего года, прокуратура ФРГ сообщала о задержании Кузнецова в Италии. С 21 августа он находился под стражей в курортном городе Риччоне. 16 сентября итальянский суд постановил экстрадировать Кузнецова в Германию, несмотря на попытки его адвоката обжаловать это решение.

Напомним, в сентябре 2022 года произошла разгерметизация двух ниток газопровода «Северный поток» и одной нитки «Северный поток — 2» в Балтийском море, недалеко от датского острова Борнхольм. Инцидент, расследуемый как акт саботажа, привел к утечке газа и вызвал широкий международный резонанс.

В России по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Рената Валеева