В Крыму заявили о стабилизации ситуации с топливом на АЗС

Оно доступно на 270 заправках

Фото: Максим Платонов

Ситуация с поставками топлива в Крыму нормализовалась, и в ближайшее время на автозаправочных станциях (АЗС) будет восстановлен полный ассортимент продукции. Об этом заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с воскресенья продажа топлива на АЗС ведется без ограничений, топливо доступно на 270 заправках.

— На сегодняшний день можно сказать, что ситуация с топливообеспечением в республике нормализовалась. Необходимый запас сформирован на нефтебазах, а также на автозаправочных станциях... Топливо трейдеры получили, сегодня-завтра будут развозить по всем заправкам, полный сегмент обеспечен, — сообщил Воронкин в своем телеграм-канале.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в октябре в Крыму были введены ограничения на продажу топлива из-за дефицита бензина. Изначально можно было приобрести не более 20 литров за одну покупку, позднее лимит был увеличен до 30 литров. Кроме того, топливо продавалось только на ограниченном количестве АЗС.

Власти Крыма ранее достигли договоренности с основными нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива. Цена бензина марки АИ-92 не должна превышать 70 рублей за литр, а АИ-95 — 76 рублей за литр. В Севастополе предельная стоимость литра АИ-95 установлена на уровне 78,95 рубля, АИ-92 — 70,95 рубля.

Рената Валеева