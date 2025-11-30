Спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8% в 2025 году

Эксперты «Авито Услуг» отмечают наибольший рост интереса к помощи с регистрацией бизнеса и ведением бухгалтерии

Фото: Реальное время

Эксперты «Авито Работы» и «Авито Услуг» проанализировали динамику зарплатных предложений для специалистов в сфере финансов, а также изучили рост спроса на финансовые услуги в Казани.

По данным «Авито Услуг», в январе — октябре 2025 года спрос на финансовые услуги в Казани вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост интереса наблюдался к помощи с подготовкой документов и сопровождением процесса регистрации бизнеса — спрос увеличился на 83%.

Услуги по сдаче отчетности стали востребованы на 38% чаще, а сдачей деклараций 3-НДФЛ интересовались на 33% больше клиентов. Ведение бухгалтерского учета выросло на 29%, а заполнением деклараций 3-НДФЛ интересовались на 22% больше клиентов.

Восстановление бухгалтерского учета стало на 20% востребованнее. Расчет зарплаты жители Казани искали на 16% чаще, а отчетностью ИП интересовались на 16% больше клиентов.

Заполнением деклараций по УСН интересовались на 9% больше клиентов, аутсорсингом бухгалтерских услуг — на 7%. Бухгалтерские услуги для маркетплейсов искали на 3% чаще. В такие услуги зачастую входит учет продаж, заказов и комиссий площадки, а также налоговый учет и работа с актами и отчетами.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане в сентябре — октябре 2025 года значительно увеличился спрос на подработку в сфере управления персоналом — на 142% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Зайцев