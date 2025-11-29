Казанцы предлагают обучение игре в CS 2, некрасивые портреты и лайки за деньги

Жители Казани находят креативные способы заработка, предлагая уникальные услуги. Их стоимость начинается от 5 рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани на платформе «Авито» появились необычные предложения услуг, которые демонстрируют креативный подход местных жителей к поиску дополнительного заработка.

Среди них — тренер по игре Counter Strike 2, предлагающий обучение с нуля за 500 рублей за урок, художник, рисующий некрасивые портреты для нелюбимых друзей за 490 рублей за рисунок, эксперт-мемолог, готовый делиться забавными картинками за 5 рублей, и специалист по лайкам и комментариям в социальных сетях за 500 рублей за услугу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане за январь — октябрь 2025 года спрос на подработки с неполной занятостью для офисных специальностей вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Дмитрий Зайцев