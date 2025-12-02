Власти Татарстана планируют повысить стоимость хранения авто на стоянках ГБУ БДД

Тариф будет повышаться ежегодно на протяжении пяти лет — с 2026 по 2030 год включительно

Госкомитет по тарифам опубликовал проект постановления об установлении тарифов на хранение задержанных транспортных средств на специализированных площадках для ГБУ «Безопасность дорожного движения». Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Если на сегодняшний день для водителей с категориями А, А1, М и В1 стоимость хранения транспортного средства с 1-го по 3-й день включительно составляет 35 рублей в час, то в случае принятия постановления она вырастет до 50 рублей к 2030 году соответственно.

Для водителей с категориями В, D1 и С1 — тариф поднимется с 70,44 до 101 рубля в час за 1—3 дни.

С категориями C, D, BE, C1E и D1E — стоимость услуги вырастет с 140 до 202 рублей.

Для категорий CE и DE также стоит ждать повышения с 176 до 272 рублей.

В свою очередь, за негабаритные транспортные средства планируется увеличить тариф с 211 рублей до 303 рублей.

Вместе с тем стоимость хранения для всех категорий вырастет с 1 200 до 1 720 рублей в сутки с 4-го по 30-й день.

Дмитрий Зайцев