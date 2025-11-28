Менеджер магазина в Зеленодольске получила условный срок за хищение более 1,8 млн

Фото: Роман Хасаев

Зеленодольский городской суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая работала менеджером по продажам в мебельном магазине. Женщина признана виновной в присвоении и мошенничестве.

По данным следствия, в период с 1 ноября 2022 года по 29 апреля 2023 года обвиняемая присваивала денежные средства, полученные от клиентов за товары. Общая сумма присвоенных средств составила более 1,2 млн рублей. Кроме того, менеджер получала полную оплату за мебель от пяти заказчиков, заведомо зная, что не сможет выполнить свои обязательства. В результате таких действий было похищено еще 667 тыс. рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Прокуратура Набережных Челнов утвердила обвинение бывшему начальнику общего отдела исполкома Альберту Исмагилову по подозрению во взятках.

Наталья Жирнова