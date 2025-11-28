Путин проведет встречу с премьером Венгрии Орбаном

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 28 ноября в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков для ТАСС.

По данным, в ходе переговоров планируется обсудить вопросы поставок энергоносителей и урегулирования ситуации на Украине. Виктор Орбан ранее анонсировал эти темы как приоритетные для обсуждения с российским лидером.

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией для обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Наталья Жирнова