Путин подтвердил контакты по возможной встрече с Орбаном в Москве

Премьер планирует обсудить возможности прекращения вооруженных действий на Украине

Президент России Владимир Путин подтвердил, что ведутся контакты с Будапештом относительно потенциальной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Об этом глава государства заявил журналистам во время пресс-подхода по итогам своего визита в Бишкек.

Ранее информация о возможном визите Орбана в Москву активно обсуждалась в СМИ. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, комментируя эти сведения, не подтвердил и не опроверг появившуюся информацию о том, что Орбан может отправиться в российскую столицу 28 ноября для обсуждения путей урегулирования конфликта на Украине с президентом Путиным. Гуйяш тогда заявил, что «ничего не подтверждаю и ничего не исключаю» и что любая информация на этот счет будет предоставлена «в обычном порядке».

Гуйяш также не стал конкретизировать возможные темы переговоров, но подтвердил, что Венгрия полностью поддерживает новый план США по урегулированию украинского конфликта и призывает другие страны одобрить американские предложения.

Премьер планирует обсудить возможности прекращения вооруженных действий на Украине, а также вопросы двусторонних отношений, включая поставки российских энергоносителей в Венгрию.

Венгерское интернет-издание VSquare ранее, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Орбан намерен посетить Москву именно 28 ноября для встречи с Путиным. Издание напомнило, что премьер-министр Венгрии и президент России встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности их контакты состоялись 14 раз. Их последняя встреча прошла в Москве 5 июля 2024 года, когда Орбан совершил серию поездок в рамках миротворческой миссии, посетив также Украину, Китай и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 ноября сообщал, что Кремль своевременно проинформирует о возможном контакте между Владимиром Путиным и Виктором Орбаном.

Рената Валеева