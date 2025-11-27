Более 100 млн рублей на 450 метров: в Казани отремонтируют дорогу в историческом центре

Тендер опубликован на сайте «Госзакупки»

Фото: Реальное время

В Казани отремонтируют участок дороги длиной 450 метров, на который планируется потратить 101,4 млн рублей. Информация о соответствующем тендере появилась на официальном сайте «Госзакупки».



Согласно документации, капитальный ремонт затронет улицу Щапова.

Качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию заказчика, а также всем действующим строительным нормам и правилам, госстандартам и иным нормативно-правовым актам РФ.

Напомним, в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на дорожное строительство в 2025 году направлено 14,2 млрд рублей, что позволило выполнить работы на дорогах общей протяженностью более 200 км. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов на брифинге в правительстве.

Половина из этой суммы — федеральные средства, а вторая половина — средства республики.

Рената Валеева