В Татарстане на проведение конкурса «Инженер года» потратят почти 10 млн рублей

Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки»

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана объявил о начале процедуры закупки на поиск подрядчика для организации и проведения VI республиканского конкурса «Инженер года». Максимальная цена контракта на эти работы составляет 9,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».



К участию в состязании приглашаются граждане России, проживающие и работающие или обучающиеся на территории Татарстана. Конкурс разделен на три основные категории, охватывающие деятельность инженеров на разных этапах их карьерного пути: