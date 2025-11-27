Новости общества

В Татарстане на проведение конкурса «Инженер года» потратят почти 10 млн рублей

21:43, 27.11.2025

Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки»

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг Татарстана объявил о начале процедуры закупки на поиск подрядчика для организации и проведения VI республиканского конкурса «Инженер года». Максимальная цена контракта на эти работы составляет 9,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».

К участию в состязании приглашаются граждане России, проживающие и работающие или обучающиеся на территории Татарстана. Конкурс разделен на три основные категории, охватывающие деятельность инженеров на разных этапах их карьерного пути:

  • «Будущие инженеры» — студенты высших учебных заведений, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
  • «Молодость, успех, перспектива» — работники предприятий с высшим образованием, чьи должностные обязанности связаны с инженерной деятельностью, а также аспиранты организаций высшего образования, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно.
  • «Опыт, достижения, компетентность» — опытные работники предприятий с высшим образованием, чьи должностные обязанности связаны с инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.

