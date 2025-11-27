В Татарстане на проведение конкурса «Инженер года» потратят почти 10 млн рублей
Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки»
Минпромторг Татарстана объявил о начале процедуры закупки на поиск подрядчика для организации и проведения VI республиканского конкурса «Инженер года». Максимальная цена контракта на эти работы составляет 9,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «Госзакупки».
К участию в состязании приглашаются граждане России, проживающие и работающие или обучающиеся на территории Татарстана. Конкурс разделен на три основные категории, охватывающие деятельность инженеров на разных этапах их карьерного пути:
- «Будущие инженеры» — студенты высших учебных заведений, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
- «Молодость, успех, перспектива» — работники предприятий с высшим образованием, чьи должностные обязанности связаны с инженерной деятельностью, а также аспиранты организаций высшего образования, занимающиеся инженерной деятельностью, в возрасте до 35 лет включительно.
- «Опыт, достижения, компетентность» — опытные работники предприятий с высшим образованием, чьи должностные обязанности связаны с инженерной деятельностью, в возрасте старше 35 лет.
