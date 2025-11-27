Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге

Пожар удалось локализовать в семи из восьми высотных зданий комплекса, однако в трех башнях он продолжает бушевать на верхних этажах

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагическими последствиями масштабного пожара в Специальном административном районе Гонконг, огонь, по последним данным, унес жизни не менее 75 человек. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Уважаемый господин председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг, — говорится в заявлении российского лидера.

По информации гонконгской газеты South China Morning Post, число погибших при пожаре в семи корпусах жилого комплекса Wang Fuk Court возросло до 75. Огонь до сих пор полностью не потушен. Число пострадавших увеличилось до 76, среди них 11 пожарных. 45 человек находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что почти 300 человек числятся пропавшими без вести.

Пожар удалось локализовать в семи из восьми высотных зданий комплекса, однако в трех башнях он продолжает бушевать на верхних этажах. В тушении задействовано 28 спасательных команд. Удалось найти выжившего мужчину, который находился на лестнице 16-го этажа одного из зданий.

Возгорание началось 26 ноября в зданиях, которые с июля 2024 года находились на капитальном ремонте и были оснащены бамбуковыми лесами и закрыты сеткой. По предварительной версии, быстрому распространению огня способствовал горючий пенополистирол, использовавшийся на каждом этаже для изоляции окон. Отмечается, что бамбуковые леса и строительная сетка, которыми были оснащены здания, не соответствовали требованиям пожарной безопасности.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело о непреднамеренном убийстве. Уже задержаны два директора и консультант компании-подрядчика, ответственной за ремонтные работы. В связи с трагедией власти Гонконга объявили о проверке всех крупных ремонтов в жилой недвижимости.

Этот пожар стал самым смертоносным в Гонконге за последние несколько десятилетий. Жилой комплекс Wang Fuk Court, построенный в 1980-х годах, насчитывал почти 2 тысячи квартир, где проживали около 4,8 тысячи человек, включая значительное количество пожилых людей.

Рената Валеева