В Казани почти на месяц частично ограничат движение на улице Чехова

Причиной введения временных ограничений стали работы по устройству шпунтового ряда

Фото: Реальное время

В Казани с 28 ноября по 26 декабря будет частично ограничено движение по проезжей части на улице Чехова. Причиной введения временных ограничений стали работы по устройству шпунтового ряда.

Как сообщили в комитете по транспорту исполкома города, перекрытие затронет участок дороги в районе дома №28.

Напомним, ранее также сообщалось о возможных временных перекрытиях улиц вблизи «Татнефть Арены». Эти меры при необходимости могут быть приняты с 18:00 23 декабря до 16:00 24 декабря в связи с проведением республиканской новогодней елки.

Рената Валеева