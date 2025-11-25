Новости общества

В Казани перекроют несколько улиц из-за проведения республиканской елки

10:53, 25.11.2025

Ограничения будут действовать по ул. Бичурина и Сибгата Хакима

Фото: Динар Фатыхов

В Казани с 18.00 23 декабря до 16.00 24 декабря при необходимости перекроют улицы около «Татнефть Арены». Меры могут быть приняты в связи с проведением республиканской новогодней елки. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения будут действовать:

  • по ул.Бичурина, от ул.Сибгата Хакима до Чистопольской;
  • по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Абсалямова (в обоих направлениях).

Напомним, в ближайшее время в Казани будет ограничено движение транспорта по ряду улиц из-за работ по размещению водопровода. Меры введут поэтапно на разных участках:

  • с 27 ноября по 12 декабря частично закроют местный проезд по улице Коротченко, в районе дома №5;
  • с 26 по 27 ноября будет полностью закрыта проезжая часть по улице Рустема Яхина, в районе дома №2а по улице Московской;
  • с 22 по 23 декабря частично ограничат движение по улице Рустема Яхина, в районе дома №4.
Галия Гарифуллина

