В Казани перекроют несколько улиц из-за проведения республиканской елки
Ограничения будут действовать по ул. Бичурина и Сибгата Хакима
В Казани с 18.00 23 декабря до 16.00 24 декабря при необходимости перекроют улицы около «Татнефть Арены». Меры могут быть приняты в связи с проведением республиканской новогодней елки. Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.
Ограничения будут действовать:
- по ул.Бичурина, от ул.Сибгата Хакима до Чистопольской;
- по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Абсалямова (в обоих направлениях).
Напомним, в ближайшее время в Казани будет ограничено движение транспорта по ряду улиц из-за работ по размещению водопровода. Меры введут поэтапно на разных участках:
- с 27 ноября по 12 декабря частично закроют местный проезд по улице Коротченко, в районе дома №5;
- с 26 по 27 ноября будет полностью закрыта проезжая часть по улице Рустема Яхина, в районе дома №2а по улице Московской;
- с 22 по 23 декабря частично ограничат движение по улице Рустема Яхина, в районе дома №4.
