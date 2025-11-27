Российский геофизик и археолог Верьянов* включен в список террористов
Он был признан виновным по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации
Росфинмониторинг пополнил перечень террористов и экстремистов, включив в него российского геофизика и археолога Андрея Евгеньевича Верьянова*, 19.06.1970 года рождения, уроженца Ростова-на-Дону. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее решением Второго Западного окружного военного суда Верьянов* был приговорен к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Верьянов* был признан виновным по статьям о государственной измене (статья 275 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ). Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2025 года.
По данным ФСБ, в апреле 2023 года Верьянов* добровольно установил контакт с запрещенной на территории России террористической организацией и представителем СБУ. Вменяемые ему преступные действия включают:
- сбор информации о местоположении систем противовоздушной обороны (ПВО) в Московской области;
- организацию запуска беспилотного летательного аппарата с целью выявления уязвимостей в работе систем ПВО;
- получение задания на осуществление подрыва самолета, на борту которого должен был находиться высокопоставленный чиновник Российской Федерации.
Справка
* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
