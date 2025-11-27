Эксперты подтвердили кредитный рейтинг Татарстана на максимальном уровне «ruААА»

Госдолг республики представлен исключительно бюджетными кредитами и государственными гарантиями

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность Татарстана на максимально высоком уровне «ruААА», установив при этом «стабильный» прогноз. Это свидетельствует о высокой финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности региона.

Оценка обусловлена комплексом факторов. Среди них — высокий уровень развития экономики и благоприятный инвестиционный климат в регионе, устойчивое демографическое развитие и развитый рынок труда с ограниченными ресурсами. Отмечается также комфортный показатель сбалансированности бюджета и сильные позиции республики по долговой нагрузке.

Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие уровни валового регионального продукта (ВРП), ВРП на душу населения, среднедушевых денежных доходов населения и низкие расходы на обслуживание долга. Умеренное давление, по оценке агентства, оказывает лишь умеренно низкая диверсификация налоговой базы республики.

Долговая нагрузка Татарстана продолжает оцениваться как низкая. Госдолг республики представлен исключительно бюджетными кредитами и государственными гарантиями, при этом рыночные заимствования полностью отсутствуют. К началу 2026 года регион намерен снизить госдолг до 99,2 млрд рублей со 112,1 млрд рублей, зафиксированных в начале 2025 года. Расходы на обслуживание долга по итогам 2025 года ожидаются на уровне всего 0,2% от собственных налоговых и неналоговых доходов региона.

Несмотря на прогнозируемый дефицит бюджета по итогам 2025 года в размере 17,3 млрд рублей, или 3,7% от ННД, Татарстан намерен покрыть его за счет остатков средств на счетах и казначейского инфраструктурного кредита.

Сегодня на заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли закон о бюджете региона на 2026—2028 годы.



