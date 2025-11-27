Новости общества

ФБК* признали террористической организацией

14:24, 27.11.2025

Решение принял Верховный суд России после иска Генпрокуратуры

Фото: Динар Фатыхов

Фонд борьбы с коррупцией* признали террористической организацией. Об этом сообщает RT.

Решение принял Верховный суд России после иска Генпрокуратуры.

Ранее новый директор ФБК* попал в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Наталья Жирнова
Справка

* Признан в России экстремистским и ликвидирован, признан террористической организацией.

