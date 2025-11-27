ФБК* признали террористической организацией
Решение принял Верховный суд России после иска Генпрокуратуры
Фонд борьбы с коррупцией* признали террористической организацией. Об этом сообщает RT.
Решение принял Верховный суд России после иска Генпрокуратуры.
Ранее новый директор ФБК* попал в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.
Справка
* Признан в России экстремистским и ликвидирован, признан террористической организацией.
