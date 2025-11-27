Еще 26 сел и деревень Республики Татарстан Билайн подключил к сети 4G

Сотовый оператор Билайн обеспечил 26 малых населенных пунктов республики быстрым 4G*

Высокоскоростной мобильный интернет в деревнях и селах, где проживает менее 500 человек, появился в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН), реализуемого по инициативе Минцифры России.

В Татарстане это населенные пункты Верхнее Качеево в Алькеевском районе, Баргузино и Картапа в Камско-Устьинском районе, Нижний Симет, Нижний Отар и Туктар в Сабинском районе и др. Полный перечень сел и деревень можно посмотреть на билайн now. (18+)

Благодаря программе УЦН клиенты Билайна из этих сел и деревень получили доступ к цифровым сервисам на базе сети оператора. Они могут быстро загружать объемные файлы, смотреть видео и слушать музыку без задержек, проводить видеозвонки с высоким качеством связи, а также пользоваться социально значимыми ресурсами, такими как портал «Госуслуги» и онлайн-банки.

Кроме того, запуск сети 4G сделал доступными звонки через технологию VoLTE**, которая не только обеспечивает высокое качество голоса, но и позволяет выходить в интернет во время разговора.

«С момента присоединения к федеральной программе УЦН прошло два года. За это время мы обеспечили высокоскоростным интернетом десятки тысяч жителей малых населенных пунктов по всей республике. Теперь они могут учиться и работать удаленно, открывать новые горизонты для своего бизнеса, смотреть любимые фильмы и быть на связи с близкими, используя весь спектр услуг телекоммуникационного рынка. Наши технические специалисты не только расширяют 4G-покрытие, но и постоянно модернизируют существующую сеть. В результате мы стираем цифровые границы между городами и малыми населенными пунктами, открывая сельчанам равные возможности для интеграции в современное цифровое пространство», — комментирует директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайна.

