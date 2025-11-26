Казанский суд пресек деятельность сайта по онлайн-продаже табачной продукции

В ходе мониторинга был обнаружен сайт, где предлагались к продаже жевательный табак и электронные сигареты

Фото: Реальное время

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск Управления о запрете дистанционной продажи табачной продукции. Решение связано с выявлением интернет-ресурса, осуществлявшего незаконную торговлю никотинсодержащей продукцией, сообщает Роспотребнадзор РТ.

В ходе мониторинга был обнаружен сайт, где предлагались к продаже жевательный табак (снюс) и электронные сигареты, содержащие никотин. Интернет-ресурс имел привлекательное оформление, что могло способствовать вовлечению покупателей, в том числе несовершеннолетних.

Согласно федеральному закону розничная торговля табачной продукцией дистанционным способом запрещена. Суд признал информацию, размещенную на указанном сайте, запрещенной к распространению в России. Решение суда вступило в законную силу. Ранее в Казани суд уже запрещал работу другого интернет-магазина табачной продукции.

Наталья Жирнова