Казанский суд пресек деятельность сайта по онлайн-продаже табачной продукции
В ходе мониторинга был обнаружен сайт, где предлагались к продаже жевательный табак и электронные сигареты
Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск Управления о запрете дистанционной продажи табачной продукции. Решение связано с выявлением интернет-ресурса, осуществлявшего незаконную торговлю никотинсодержащей продукцией, сообщает Роспотребнадзор РТ.
В ходе мониторинга был обнаружен сайт, где предлагались к продаже жевательный табак (снюс) и электронные сигареты, содержащие никотин. Интернет-ресурс имел привлекательное оформление, что могло способствовать вовлечению покупателей, в том числе несовершеннолетних.
Согласно федеральному закону розничная торговля табачной продукцией дистанционным способом запрещена. Суд признал информацию, размещенную на указанном сайте, запрещенной к распространению в России. Решение суда вступило в законную силу. Ранее в Казани суд уже запрещал работу другого интернет-магазина табачной продукции.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».