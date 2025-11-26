Риелтор рассказал, как обезопасить себя при покупке квартиры

Важно проверить документы продавца, а также оценить реальность намерений продавца вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера

Фото: Динар Фатыхов

Покупая недвижимость, важно проверить документы продавца, а также оценить реальность намерений продавца вплоть до запроса справок из психоневрологического диспансера. Такое мнение озвучил в беседе с RT основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

— Если вы не обладаете необходимой юридической компетенцией и возможностью провести экспертизу юридических документов, естественно обратиться либо к юристу, который специализируется на анализе истории перехода права собственности и оценке рисков утраты права собственности, или к риелтору, — подчеркнул он.

Главные документы, которые необходимо поверить, — это расширенная выписка из домовой книги или ее аналога и копию финансово-лицевого счета.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также, по словам Аперелева, полезно спросить, где планирует жить продавец после продажи квартиры и согласны ли на сделку его родственники.



— [Важно] посмотреть, сколько эта квартира продается в базах данных, соответствует ли эта цена рыночной. Если человек говорит, что он срочно продает, это точно уже критерий того, что нужно посмотреть на эту ситуацию более пристально, — предупредил риелтор.

Отдельного внимания требуют пожилые продавцы. В случае сомнений эксперт предлагает проводить психиатрическую экспертизу в день сделки.

Что касается минимизации финансовых рисков, по словам риелтора, можно использовать безналичный расчет через аккредитив с поэтапной выплатой денег: первая часть — после регистрации права, а вторая — после подписания акта приема-передачи квартиры.

Напомним, недавно в Госдуме выступили с инициативой по усилению защиты граждан при продаже единственного жилья. Суть предложения заключается во внедрении обязательного порядка расчетов через эскроу-счета при таких сделках



Галия Гарифуллина