Аглае Тарасовой назначили три года условно за контрабанду наркотиков

В сентябре ее задержали в аэропорту Домодедово с электронной сигаретой, в которой находилось гашишное масло

Фото: скриншот из сериала "Интерны"

Аглае Тарасовой назначили три года условно за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС. Прокурор требовал приговорить артистку к 3,5 года условно.



Напомним, в сентябре актрису задержали в аэропорту Домодедово с электронной сигаретой, в которой находилось гашишное масло. В отношении Тарасовой возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Актриса признала свою вину и заявила о раскаянии.

Тарасова известна по фильмам «Лед», «Холоп-2», а также сериалам «Беспринципные» и «Интерны».

Галия Гарифуллина