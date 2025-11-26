Источник: «Ак Барс» намерен расстаться с канадцем Биро
Иностранный нападающий за 24 матча в составе «барсов» забросил одну шайбу
«Ак Барс» рассматривает варианты расставания с нападающим Брэндоном Биро, сообщает журналист Артур Хайруллин.
Канадский хоккеист выступает за «барсов» с лета 2025 года. До приезда в Россию форвард выступал в разных североамериканских лигах, в том числе в НХЛ.
27-летний Биро в составе «Ак Барса» провел 24 матча, в которых забросил одну шайбу и набрал семь очков. По данным издания «Спорт-Экспресс» канадец за год контракта заработает в Казани 35 млн рублей. Форвард входит в топ-7 высокооплачиваемых нападающих «Ак Барса» в текущем сезоне.
Ранее сообщалось, что четыре клуба интересуются возможностью арендовать Семена Терехова, выступающего в системе казанских «барсов».
