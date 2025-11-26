«Динамо» хочет обменять вратаря Подъяпольского в другой клуб КХЛ

Голкипер может покинуть «бело-голубых» в ближайшее время

Фото: Динар Фатыхов

Московское «Динамо» ищет варианты трудоустройства вратаря Владислава Подъяпольского. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

По данным источника, руководство «Динамо» рассматривает различные варианты по вратарю. Голкипер может уйти в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Подъяпольский занимает десятое место в лиге по проценту отраженных бросков (92,4%) и пятое по коэффициенту надежности (2,11). В московское «Динамо» голкипер перешел по ходу прошлого розыгрыша регулярного чемпионата из «Лады».

По итогам прошлого сезона Подъяпольский занял второе место в голосовании за лучшего вратаря КХЛ-2024/25. В том чемпионате голкипер стал лучшим в «регулярке» по проценту сэйвов (93,8) и пятым по коэффициенту надежности (2,04).

Ранее появлялась информация о желании «Ак Барса» обменять вратаря Михаила Бердина. Тренерский штаб казанцев не взял голкипера на последнюю выездную серию, а сменщиком Тимура Билялова значился Максим Арефьева.

Из «Ак Барса» в другую команду также может уйти нападающий Семен Терехов. Сегодня сообщалось об интересе к одному из лучших бомбардиров Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) со стороны четырех клубов КХЛ.

Зульфат Шафигуллин