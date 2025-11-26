Ушел из жизни Валериан Соболев — конструктор ракетных комплексов «Тополь» и «Искандер»

С 1991 года Соболев занимал пост главного конструктора ЦКБ «Титан»

На 88-м году жизни скончался российский ученый и конструктор ракетной техники Валериан Соболев. Об этом сообщил телеканал «Звезда». Он вошел в историю как один из ключевых разработчиков пусковых установок для стратегических ракетных комплексов «Тополь» и оперативно-тактических комплексов «Искандер».



Валериан Соболев родился в 1938 году в Сталинграде. Получив образование инженера-механика на автотракторном факультете Сталинградского механического института, он посвятил свою жизнь развитию отечественного ракетостроения. В 1968 году он возглавил опытно-конструкторское бюро (ОКБ) завода бурового оборудования «Баррикады». С 1991 года Соболев занимал пост главного конструктора ЦКБ «Титан».

Под его руководством велись конструкторские работы по созданию пусковых установок комплекса «Пионер» и подвижного грунтового ракетного комплекса с МБР «Тополь».

«Тополь» — это советский мобильный ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой, принятый на вооружение в 1988 году. Его мобильность делает его труднообнаруживаемой и уничтожаемой целью. Комплекс оснащен трехступенчатой ракетой, способной доставлять моноблочную боеголовку на расстояние до 10 тысяч километров. Разработка «Тополя» началась в 1975 году.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, предназначенных для нанесения высокоточных ударов по целям на дальностях до 500 километров. Его разработка стартовала в 1988 году, а первый публичный показ состоялся в 1999 году. Валериан Соболев, наряду с Олегом Мамалыгой, был одним из ключевых конструкторов, работавших над «Искандером», который также стал основой для гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Рената Валеева