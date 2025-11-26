Новости экономики

Куриные лапки вывели российский птицеводческий экспорт в Китай на $381 млн

11:58, 26.11.2025

В натуральном выражении общие поставки выросли на 15%

Фото: Реальное время

Российский экспорт продукции птицеводства в Китай за десять месяцев текущего года достиг $381 млн, продемонстрировав рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевой позицией и главным драйвером этого роста стали куриные лапки, поставки которых в КНР принесли $281,7 млн. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В натуральном выражении общие поставки выросли на 15%, достигнув 364 тыс. тонн. Помимо куриных лапок, Россия также экспортировала в Китай:

  • куриные крылья на $66,9 млн;
  • части тушек и субпродукты индейки на $30,5 млн;
  • части тушек и субпродукты уток на $1,1 млн;
  • куриные субпродукты на $551,5 тыс.;
  • тушки индейки на $86 тыс.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Благодаря столь динамичному росту Россия значительно укрепила свои позиции на китайском рынке. Согласно данным «Агроэкспорта», по объему экспортной выручки РФ теперь занимает второе место среди всех поставщиков продукции птицеводства в Китай, уступая лишь Бразилии ($795 млн) и опережая Таиланд ($350 млн). Годом ранее Россия находилась на третьей позиции.

Объем торговли между Китаем и Россией в период с января по сентябрь 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $163,62 млрд.

Рената Валеева

Экономика

