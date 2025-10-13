Товарооборот между Россией и Китаем сократился на 9,4% за 9 месяцев 2025 года

Экспорт товаров из Китая в Россию сократился на 11,3%, до $73,57 млрд

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Объем торговли между Китаем и Россией в период с января по сентябрь 2025 года снизился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $163,62 млрд. Об этом стало известно из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, передает ТАСС.

Экспорт товаров из Китая в Россию сократился на 11,3%, до $73,57 млрд, в то время как российские поставки в Китай снизились на 7,7%, до $90,05 млрд.

Несмотря на общее снижение товарооборота, положительное сальдо России за три квартала составило $16,48 млрд, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В сентябре 2025 года китайско-российский товарооборот, напротив, продемонстрировал рост на 10,7% по сравнению с августом, достигнув $19,82 млрд. Экспорт из Китая в сентябре составил $8,87 млрд (рост на 3,7%), а российский импорт в КНР — $10,95 млрд (рост на 17,1%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Россия поставляет в Китай преимущественно нефть, природный газ, уголь, а также медь, медную руду, древесину, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий спектр товаров, включая автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное оборудование, а также потребительские товары, такие как одежда, обувь и игрушки.

Стоит отметить, что в 2023 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией увеличился на 26,3%, достигнув $240,11 млрд. В 2024 году этот показатель превысил $244 млрд, установив новый рекорд.

10 октября Владимир Путин и Никол Пашинян разошлись в оценке объема товарооборота между Россией и Арменией.

Рената Валеева