Ушаков: Кремль ознакомился с мирным планом по Украине, но ждет официального документа

Серьезного обсуждения этого мирного плана между Россией и США до сих пор не состоялось

Москва ознакомилась с американским мирным планом по урегулированию ситуации на Украине, однако официальный документ пока не получала. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Москва видела мирный план по Украине, она еще не получила его официально, но «бумага» есть, — цитирует Ушакова РИА «Новости». Он уточнил, что на некоторые моменты в американском плане можно посмотреть позитивно, но «многое требует экспертной дискуссии».

По словам Ушакова, серьезного обсуждения этого мирного плана между Россией и США до сих пор не состоялось. Он также выразил мнение, что европейские страны «совершенно не нужно» вмешиваются в ход обсуждения американского предложения.

Помощник президента уточнил, что даже на недавних переговорах в Абу-Даби, где российские представители встречались с новым спецпредставителем США по Украине Дэниелом Дрисколлом, разработанный Вашингтоном мирный план не поднимался для обсуждения.

Отдельно Юрий Ушаков сообщил, что представители спецслужб России и Украины продолжают периодически встречаться для обсуждения вопросов, касающихся обмена пленными, подчеркивая, что этот канал связи остается открытым.

На следующей неделе Россию может посетить специальный посланник Стив Уиткофф. Его визит связан с обсуждением американского мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали мирный план с секретарем Совета национальной безопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами.

21 ноября Владимир Путин заявил, что Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине.

— У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Рената Валеева