В Казани утвердят график бесплатных парковок на 2026 год

Проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Мария Зверева

В Казани готовится к утверждению новый порядок работы муниципальных парковок на 2026 год. Проект постановления, проходящий антикоррупционную экспертизу, предусматривает установление особого режима работы платных парковок в праздничные и выходные дни.

Согласно документу, автомобилисты смогут бесплатно парковаться на муниципальных стоянках в новогодние праздники (1—2 января, 5—9 января), День защитника Отечества (23 февраля), в день переноса выходного дня в честь Международного женского дня (9 марта), майские праздники (1 и 11 мая), День России (12 июня), ноябрьские праздники (4 и 6 ноября) и в канун Нового года. Также бесплатная парковка будет доступна в дни празднования Ураза-байрам и Курбан-байрам.



Контроль за реализацией постановления возложен на Исполком города. Напомним, что ранее Минтруд Татарстана разработал производственный календарь на 2026 год.

Наталья Жирнова