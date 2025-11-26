Пожарные Татарстана отреагировали на семь пожаров за сутки
Спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам
За сутки, 25 ноября, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан отреагировали на семь пожаров, включая три возгорания в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
Помимо тушения пожаров, пожарные совершили восемь выездов по ложным вызовам и четыре раза взаимодействовали с другими службами. Шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано.
Напомним, что накануне, 25 ноября, в Альметьевске пожарные спасли 16 человек, в том числе двух детей, при пожаре, предварительной причиной которого стал поджог.
