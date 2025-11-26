Пожарные Татарстана отреагировали на семь пожаров за сутки

Спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам

Фото: Динар Фатыхов

За сутки, 25 ноября, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан отреагировали на семь пожаров, включая три возгорания в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Помимо тушения пожаров, пожарные совершили восемь выездов по ложным вызовам и четыре раза взаимодействовали с другими службами. Шесть раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий за прошедшие сутки не зафиксировано.

Напомним, что накануне, 25 ноября, в Альметьевске пожарные спасли 16 человек, в том числе двух детей, при пожаре, предварительной причиной которого стал поджог.

Рената Валеева