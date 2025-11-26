Путин утвердил новую стратегию государственной национальной политики до 2036 года

Основными задачами новой стратегии являются противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизма и ксенофобии

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 года. Документ призван скоординировать действия федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и других структур, а также обеспечить их взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере национальной политики.

Согласно указу, современное состояние межнациональных отношений в России оценивается как стабильное. Реализация национальной политики с 2012 года была признана эффективной, что, по мнению разработчиков, способствовало политической и социальной стабильности, а также укрепило единство многонационального народа России.

Однако документ отмечает и новые вызовы. Подчеркивается, что вопросы в сфере межнациональных отношений становятся все более актуальными из-за «усилий недружественных стран по расколу общества». Особую обеспокоенность вызывает нарастающая в мире русофобия.

Стратегия называет угрозами национальной безопасности размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей под влиянием глобализации. Также в документе отмечается опасность высокой концентрации на отдельных территориях этнических общностей, образовавшихся в результате миграции.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках реализации новой стратегии запланировано проведение просветительских мероприятий, направленных на предупреждение сепаратистских проявлений, а также распространения религиозного и национального радикализма. В документе также указана угроза использования некоммерческих организаций в национально-культурной сфере для продвижения интересов других стран в ущерб российским.

Основными задачами новой стратегии являются противодействие проявлениям неонацизма, русофобии, расизма и ксенофобии. Ожидается, что она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности России, а также формированию позитивного восприятия страны за рубежом как правового государства.

К 2036 году планируется достичь следующих показателей:

85% россиян должны положительно оценивать отношения между представителями разных национальностей;

уровень общероссийской идентичности должен составить не менее 95%;

не менее 90% граждан должны отмечать отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку.

Основой российской нации в новой стратегии названо гражданское единство, которое объединяет общий культурный код, базирующийся на сохранении и развитии русской культуры и языка. В то же время документ предусматривает меры по борьбе с излишним использованием иностранной лексики среди молодежи и популяризации русского литературного языка.



Рената Валеева