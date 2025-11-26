Российская компания создала «биодронов» — голубей с управляемыми полетами

Далее для переноса большей полезной нагрузки планируется использовать воронов, а для мониторинга прибрежных объектов — чаек

Фото: Динар Фатыхов

Российская компания Neiry представила голубей, полет которых можно корректировать с помощью вживленных в мозг нейрочипов. Эти «птицы-биодроны» могут быть использованы для мониторинга и охраны объектов, сообщает пресс-служба компании.

Суть технологии заключается в сочетании нейрочипа, имплантированного в мозг птицы, и специального оборудования, размещенного на ее спине. Это оборудование осуществляет нейростимуляцию отдельных зон мозга, что формирует у голубя «желание» лететь в заданном направлении — направо или налево.

— Такое воздействие не является насильственным: мы лишь подкрепляем естественные биологические реакции и желания птицы. Это происходит без вреда для ее психологического и физического состояния, — уточнили в Neiry.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Навесное оборудование, оснащенное видеокамерой, питается от солнечных батарей. Позиционирование птиц осуществляется с помощью GPS и других систем навигации, что обеспечивает точное отслеживание их перемещений.

— Сейчас решение работает на голубях, но носителем может быть любая птица, — рассказал основатель Neiry Александр Панов. По его словам, для переноса большей полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а для больших морских акваторий — альбатросов.

Ранее биотехнологический стартап Colossal Biosciences объявил о планах по воссозданию вымершей в XVII веке птицы додо. Ученые намерены реализовать проект в течение ближайших пяти—семи лет.



Рената Валеева